Szocialista – Egyenesen

Adás:

2017. szeptember 25., hétfő 19.30

2017. szeptember 26., kedd 00.00

2017. szeptember 26., kedd 13.30

SZOCILISTA

Felajánlotta a szocialista lista felét a mérhető ellenzéki pártoknak az MSZP miniszterelnök-jelöltje. A DK-ból Botka nem kér, az Együtt inkább új pólust akar, az LMP és a Momentum pedig mindenkit elutasít. Mi lesz ebből? Megkérdezzük Botka Lászlót.



A LIBERÁLIS OK

Az egyetlen párt, amelyik csont nélkül elfogadja Botka ajánlatát, vagyis: a listás helyek 3 százalékát. A Liberálisok elnöke egy ilyen konstellációban valószínűleg ismét ott ülhetne a parlamentben. Itt lesz Fodor Gábor.



RÓNASÁG

A neves közgazdász szerint nemcsak új aranykor nincsen Magyarországon, de még arany sincs, sőt: inkább adósság van. És jó lesz-e Budapestnek Merkel meggyengülése? Ezt is megkérdezzük Róna Pétertől.



VÉLEMÉNY

Összefogtak az ellenzéki pártok egy arányosabb választási rendszerért, A Jobbik nem vett részt a javaslat kidolgozásában. Közben hivatalosan is miniszter lett Kósa Lajos. Egyebek mellett ezekről is beszélget Kálmán Olga két mai vendégével, Dopemannel és Bogdán Lászlóval.