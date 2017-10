Szép remények - Egyenesen

Adás:

2017. október 17., kedd 19.30

2017. október 18., szerda 00.05

2017. október 18., szerda 13.30

Szép remények

Sokáig írták, de végre elkészült a 8 ellenzéki párt által támogatott új választási javaslat. A jelenlegi körülmények között tényleg elképzelhetetlen a kormányváltás? Megkérdezzük Tóth Zoltán választási szakértőtől.

És mégis mozog a FöldAz Alkotmánybíróság szerint alkotmányellenes a Nemzeti Földalap vagyonát érintő szabályozás. Az ügyben az LMP országgyűlési képviselője és további 51 ellenzéki képviselő fordult a taláros testülethez. Itt lesz Sallai Róbert Benedek.TerápiaA daganatellenes gyógyszerek alkalmazásának novembertől tervezett korlátozása visszalépést jelent az onkológiában – ezt mondta a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság elnöke. Vendégünk Pajkos Gábor.FrontvonalMásfél éve dolgozik Irakban, és a legnagyobb lapoknak adja el a fotóit. Rengeteg dolgot látott és lát ma is, miközben elesetteken segít, most éppen a menekülő kurdokon. Irakból kapcsoljuk Fehér Bertalant.A belső emberAz Index szerint a betörők a hátsó ajtón, saját kulccsal jutottak be az Arton Capital irodájába. Vagyis: belső munka lehetett a letelepedési kötvényeket árusító cég kifosztása. Kálmán Olga erről is beszélget két mai vendégével, Farkasházy Tivadarral és Dési Jánossal.