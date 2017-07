Sorsok könyve II. rész – Vetítő

Adás:

2017. július 24–28., hétfő–péntek 11.05

2017. július 30., vasárnap 23.05

Hétfő: Sorsok könyve I. rész (ismétlés)

Rendező: Zsigmond Dezső

Film egy képzelt erdélyi faluról. Egy olyan faluról, amelynek utcái, házai, temploma és kocsmája – akárcsak maguk a falusiak – mind-mind valóságosak. E falu krónikáját az ő sorsuk írja, a velük történteket szinte a sorsuk könyvéből másoljuk át forgatókönyvünkbe.





Kedd: A magyarság totemállatainak nyomában

Rendezte: Drexler Szilárd

Ma is együtt élünk azokkal a vadon élő állatokkal, amelyek valaha a magyarság életében sokkal nagyobb szerepet játszottak. Sok fajnak szakrális jelentősége is volt, totemállatként tisztelték. A legfontosabb totemállatokat szinte mindenki ismeri. Ki ne hallott volna már a turulról, a csodaszarvasról, vagy akár a táltos paripáról? Nos, ezek az állatok, jobban mondva, hétköznapi megtestesüléseik, itt élnek velünk, körülöttünk. Ma már nem tekintünk rájuk totemállatként, de mégis csodáljuk a kerecsensólyom kecses röptét, a gímszarvas agancskoronáját, és újraéled hazánkban a ló szeretete is.



Szerda: „Hilda” HiIdebrand István operatőr legendáriuma I. rész (ismétlés)

Rendezte: Kocsis Tibor

Hildebrand István a magyar filmművészet markáns, kiugró képességű, minden műfajban kísérletező operatőre már az ötvenes években bravúros, újító technikai megoldásokra vállalkozott: virtuóz kézi kamerázásáról híresült el, például a 9 perc című kisjátékfilmben, ahol a kamera egy bokszoló szemével mutatta a drámai összecsapást a ringben. Monumentális megvilágítások kiemelkedő mestereként a hatvanas évek legnépszerűbb, leglátványosabb produkcióiban dolgozott: Keleti Márton és Várkonyi Zoltán alkotótársaként.



Csütörtök: „Hilda” HiIdebrand István operatőr legendáriuma II. rész (ismétlés)

Rendezte: Kocsis Tibor

Péntek: Globál menü (ismétlés)

Rendezte: Novák Tamás

Milyen globális menüt fogyasztunk nap mint nap? Honnan érkezik az ételünk? Az agrárgazdálkodás és az élelmiszeripar az elmúlt évszázadban drámai változásokon ment keresztül. A tömeggyártás eredményeképp a fogyasztók távol kerültek az ételük forrásától, úgy, hogy közben észre sem vették a folyamatot. A most felnövő generáció jelentős része el sem tudja képzelni, hogyan készül az az élelmiszer, amit nap mint nap fogyaszt.

Vasárnap: Sorsok könyve II. rész

Rendező: Zsigmond Dezső

Film egy képzelt erdélyi faluról. Egy olyan faluról, amelynek utcái, házai, temploma és kocsmája – akárcsak maguk a falusiak – mind-mind valóságosak. E falu krónikáját az ő sorsuk írja, a velük történteket szinte a sorsuk könyvéből másoljuk át forgatókönyvünkbe.