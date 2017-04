Skalpvadászok – Egyenesen

Adás:

2017. április 17., hétfő 19.20

2017. április 18., kedd 00.00

2017. április 18., kedd 13.30

Skalpvadászok

Népszavazással likvidálná Orbánt a Momentum. A párttá alakuló mozgalom elnöke csak a skalpot akarja, de a kormányfői székbe még nem ülne be. A stúdióba viszont eljön Fekete-Győr András.



Húsvéti tojások

Eljött az ideje, hogy Áder felálljon, és távozzon – mondja a lelkész, aki húsvéti jókívánságok helyett inkább morcos nyílt levelet írt az elnökhöz. Eljön hozzánk Iványi Gábor.



Madártávlat

Nemrég jött haza ismét Angliából, ahol a világ egyik legjobb egyetemén, a CEU mellett is kiálló Oxfordi Egyetemen tanít. Messziről jött ember azt mond, amit akar? Róna Péter a vendégünk.



Levelező tagozat

A világhírű írónak nem ez lesz élete műve, mégis megírta kíméletlen levelét Orbán Viktornak. Pusztába kiáltott szavak? A stúdióba várjuk Konrád Györgyöt.



Irgum-burgum

Rég nem látott tiltakozási hullám vonul végig az országon. A kormány, a kormányfő és az államfő is össztűz alatt van a CEU és a civilek ügye miatt. Meddig bírják? Kálmán Olga Lakner Zoltánt és Pulai Andrást kérdezi.