Rokonok – Egyenesen

Adás:

2017. szeptember 7., csütörtök 19.30

2017. szeptember 8., péntek 00.00

2017. szeptember 8., péntek 13.30

Szegény gazdagok

A Jobbik szerint kétszínű a Fidesz, mert a szegény migránsok előtt bezárja a kapukat, de a kötvényt vásárló gazdag migránsok ezreit örömmel fogadja. Itt lesz Mirkóczky Ádám, a Jobbik szóvivője.



Casus belli

Ha nem figyelünk eléggé, Orbán a kvótaperre hivatkozva kivezeti Magyarországot az Európai Unióból. Ezt a DK szóvivője mondta, aki szerint a Fidesz tudatosan készíti elő a kilépést. A stúdióba várjuk Gréczy Zsoltot.



Dokumentum – a pénz útja

Újabb részleteket közölt az Átlátszó az azeri kenőpénzekről. Egy bankszámlakivonatot hoztak nyilvánosságra, amelyből kiderül, hogy mikor, mennyi pénzt utaltak Bakuból Budapestre. Itt lesz az Átlátszótól Rádi Antónia és Bodoky Tamás.



Rokonok

A 9 milliós havi jövedelem mellé még szinte kamatmentes hitel is jár a jegybankban. Egy volt MNB-alelnök szerint Matolcsy csak úgy szórja a közpénzt, például az újranyitott külföldi irodákat is feleslegesnek tartja. Vendégünk lesz Bodnár Zoltán.



Rejtélyes pénzmozgás

Nem volt elég az idei 700 milliós osztalék az Orbán családban. Egy trükközéssel további milliókat kaszálhatott a miniszterelnök apja és testvére a cégeikből. Kálmán Olga erről is beszélget Fiala Jánossal és Dömsödi Gáborral.