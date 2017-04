Robbanás előtt – Egyenesen

Adás:

2017. április 20. csütörtök., 19.30

Robbanás előtt

Ha nem sikerül versenyképes gazdaságot teremteni, bárhol jobb lesz élni a régióban, mint Magyarországon – állítja a volt pénzügyminiszter. Oszkó Péter a vendégünk.



TGM

A hatalmasok népmegvetésére a nép megvetéssel válaszol – mondja a filozófus közíró, aki szerint vége a gyűlölt Orbán-rezsimnek. Itt lesz Tamás Gáspár Miklós.



A csokornyakkendős férfi

A brókerbotrány károsultjait képviseli, de azt sem a nyilvánosság előtt. Nem politizál, pedig egykor ő volt a legnépszerűbb politikus. Újabban viszont feltűnik a tüntetéseken vendégünk, Palotás János.



Tisztelt sárgaház

A Párbeszéd társelnöke szerint Kövér László végleg megháborodott, az Országgyűlés pedig elmegyógyintézetté vált. A műsorba várjuk Szabó Tímeát.



Pánikroham

Távozásra szólította fel Matolcsy Györgyöt a szocialisták EP-képviselője. A politikus szerint nem igaz, hogy bárki is bankpánikot keltve akart volna kormányt buktatni. Akkor most ki keltett pánikot? Ujhelyi István válaszol.



Viszkető tenyér

Orbán Viktor szerint már sokaknak viszket a tenyere. Bayer Zsolt pedig szabályosan megfenyegette a civil tüntetőket. Minden civilt Soros irányítana? Kálmán Olga erre is keresi a választ Csintalan Sándorral és Pikó Andrással.