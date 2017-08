Pörgés – Egyenesen

Adás:

2017. augusztus 9., szerda 19.30

2017. augusztus 10., csütörtök 0.05

2017. augusztus 10., csütörtök 13.30

Pörgés

Rekkenő hőségben indul az idei Sziget. Ilyenkor máshogy hat az alkohol, a drogokról már nem is beszélve. Aggodalomra semmi ok, az estét még az ország toxikológusa is a Szigeten fogja átbulizni. Előtte azonban eljön hozzánk Zacher Gábor.

Újnemesek

Miközben luxusvillából jár dolgozni a zánkai gyerektábor főnöke, és Mészáros Lőrinc lánya az Adrián jachtozik, a kormányfő másik barátja, Zsidai Roy milliókat kaszál a budai bérlakásokon. Az újabb urizálások miatt közérdekűadat-igényléssel élt a korrupcióellenes aktivista, Vágó Gábor, aki stúdiónk vendége lesz.

Horogra akadva

Magyarország lesz az adathalászok paradicsoma, ha a kormány elfogadja a Belügyminisztérium személyesadat-kezelési javaslatait. A kabinet az állampolgárokra, ők pedig a kormányzati intézményekre vadásznak majd – és létrejön egy szép új orwelli világ. Vendégünk egy nagy informatikai cég, a Montana Zrt. vezetője, Vadász Pál.

„Kedves Laci! A DK nem eladó. Se elnököstül, se nélküle”

Ezekkel a szavakkal hívta nyílt levelében szövetségre Botka Lászlót Vadai Ágnes, a DK alelnöke. Vajon kinek van kedve a politikai aktushoz egy ilyen előjáték után? Megkérdezzük Lakner Zoltán politikustól.

Játék határok nélkül

Újabb 13 milliárdot csoportosít át a kormány stadionokra, részben a rendkívüli tartalék terhére. A sportági fejlesztések nem ismernek határokat: a pénzből a szlovákiai másodosztályban szereplő Komárom FC-nek is jut majd. A sportpolitika mellett Kálmán Olga a fideszes kampányplakátokról is kérdezi majd Tétényi Évát és Magyar Györgyöt.