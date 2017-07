Pharaon - Reggeli járat

Adás:

Pharaon

Magyar állampolgárságot akart Ghaith Pharaon - tudta meg az Index. A szaúdi milliárdos kérelméről a Terrorelhárítási Központ igazgatója számolt be, de a bevándorlási hivatalnál nincs nyoma a dokumentumnak. És egyelőre azt sem tudni, hogy Pharaon megkapta-e a magyar állampolgárságot. Első vendégünk az országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának szocialista alelnöke, Harangozó Tamás lesz.



Megszűnhet a választás

A kistelepüléseken a polgármesterek többsége jelenleg pártoktól függetlenül látja el a feladatát. A Baranya megyei Mánfát vezető Hohn Krisztina szerint ez állhat a hátterében annak a kormányzati tervnek, mely 2019-től megszüntetnék az önkormányzati választásokat a kétezer fő alatti településeken. Kapcsolunk Mánfára, ahol Szilágyi Jenő kérdezi a polgármester asszonyt.

Parlagfű szezon

A lakosság ötödét érintő problémáról, a parlagfű szezonról beszélgetünk. Most azonban nem a tünetek enyhítéséről és megelőzéséről lesz szó, hanem a gyomnövény terjedésének megakadályozásáról. Hiszen sajnos hazánkban évek óta nem elég hatékony a parlagfű mentesítés, de gyakran elmarad a bírság kivetése is. A miértekre a Parlagfű Pollen No Egyesület elnökével, Kelen Andrásnéval keressük a választ.



Despacito a Parkban

A Budapest Park koncertjeit ajánlja nekünk Kónya Dániel, ügyvezető igazgató, aki azt is elmondja, hogy hogyan sikerült elhozniuk Budapestre az idei nyár legnagyobb slágerének, a Despascitónak az előadóját.

Művészetek Völgye

Pénteken kezdődik a Művészetek Völgye. Magyarország legnagyobb összeművészeti fesztiválja idén már hivatalosan is kutyabarát lett. De nem csak ez az újdonság, a 10 nap alatt lesz például külön Gyerekvölgy is. Jön hozzánk Oszkó-Jakab Natália főszervező és Farkas Róbert a Budapest Bár vezetője.



Hair a Várban

Igazi hűsítő nyári zenei csemege várja jövő hétfőn a Vajdahunyadvári zenei fesztivál közönségét. Július 24-én a világ egyik legsikeresebb musicaljét, a Hair-t adják elő klasszikus-szimfonikus átdolgozásban. A rendhagyó koncert karmesterével, Illényi Péterrel zárjuk a Reggeli járatot.