Pengeváltás – Egyenesen

Adás:

2017. szeptember 11., hétfő 19.30

2017. szeptember 12., kedd 00.00

2017. szeptember 12., kedd 13.30

PENGEVÁLTÁS

Tudatlannak és gazembernek nevezte az LMP társelnökét a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Az ellenzéki politikus komoly fenyegetéseket is kap, amióta feltárta, hogy Lázár János felesége kurátor egy 1,2 milliárddal megtámogatott alapítványban. Itt lesz Hadházy Ákos.



CIBÁLT BAJUSZ

Megindítja a megfosztási eljárást Áder János ellen a Jobbik. A párt korábban az Egyenesen adásában közölte: a köztársasági elnök alkotmányt sértett, amikor aláírta a plakáttörvényként ismert jogszabályt. Vendégünk a párt frakcióvezetője, Volner János.



DOLLÁRPAPA

Az Együtt pénzmosás gyanújával tett feljelentést a NAV-nál a titokzatos azeri utalás miatt. A párt elnöke még egy Arany Balta Díjat is vitt a miniszterelnöknek. A stúdióba várjuk Juhász Pétert.



BALTÁST VEGYENEK!

Valóban jogszerű volt a baltás gyilkos kiadatása? Miért landoltak azeri dollármilliók egy budapesti számlán hetekkel a kiadatást követően, ha minden a legnagyobb rendben volt az eljárás körül? Megkérdezzük az azeri mészáros védőügyvédjét, Magyar Györgyöt.



TERMINÁTOR

Andy Vajna tulajdonába kerül a Lapcom Zrt., melynek olyan médiatermékek vannak a birtokában, mint a Bors, a Délmagyarország vagy a Kisalföld. Kálmán Olga erről is beszél majd két mai vendégével, Kovács Zoltánnal és Németh Péterrel.

