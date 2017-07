Padsor – Reggeli járat

Adás:

2017. július 28., péntek 5.50

hirdetés

– Növelné az államilag finanszírozott helyek számát a felsőoktatásban, és ösztöndíjreformot sürget a Jobbik. Dúró Dóra emlékeztetett, 2010 óta körülbelül 13 ezerrel kevesebb fiatal tanulmányait fedezi az állam, miközben az ösztöndíjak összege 10 éve nem emelkedett. Első vendégünk, Dúró Dóra az Országgyűlés kulturális bizottságának jobbikos elnöke lesz.



– Csendrendelet bevezetését követelik az erzsébetvárosiak. A hetedik kerület bulinegyedében jelenleg reggel hat óráig lehetnek nyitva a szórakozóhelyek, így az ott élők már évek óta nem tudnak aludni a zajtól. Az Élhető Erzsébetváros civil közösség tegnap a lakók jogaiért tüntetett. Barta Verát a civil szervezettől és Moldován László LMP-s önkormányzati képviselőt várjuk a stúdióba.



– Horti Gábor vendége Szakadáti László, az Európai Úszószövetség volt főtitkár lesz, aki jelenleg a vb hivatalos időmérő órájának képviselője. Az eredmények mellett természetesen arról is beszélgetnek majd, hogy hogyan változik a magyar úszósport helyzete Gyárfás Tamás új posztjával.



– Tokalj-Hegyalja szívében 25 borászat 50 borát kóstolhatják meg a látogatók, de gasztronómiai ínyencségek és koncertek közül is válogathatnak. Jön hozzánk Keczeli-Kővári Ágnes szervező és az egyik fellépő, Rácz Gergő.



– Aztán a jazzrajongókat várják a hirös városba, ahol augusztus elején világsztárokat is hallhat a közönség. A Kecskeméti Jazzfőváros programjairól Ittzés Tamás, a szervező Bohém Ragtime Jazz Band tagja és Bolyki Balázs mesélnek nekünk.



– És végül a The Carbonfools legújabb videoklipjével zárjuk a Reggeli járatot. A csapat egész nyáron járja a hazai fesztiválokat, de jövő héten, szerdán a budapesti közönség előtt is fellépnek, a Barba Negra Trackben. Hámori Benedek dobos és Bicskei Titusz dj, producer lesznek a vendégeink.