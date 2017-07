Outsiderek – Vetítő

Adás:

2017. július 17–21., hétfő–péntek 11.05

2017. július 23., vasárnap 23.05

Hétfő: Az elhallgatott zenekar (ismétlés)

Rendező: Somogyvári Rudolf

1956 őszén az országot elhagyó menekültek között kiváló zenészek is voltak. Belőlük alakult meg Rozsnyai Zoltán karmester vezetésével a Filharmonia Hungarica. A szimfonikus zenekar a világhírű Doráti Antal és Jehudi Menuhin patronálásával meghódította a világot.







Kedd: Próbajáték (ismétlés)

Rendező: Dobray György

Oláh Szebasztiánt, a Salgótarján 10 éves labdarúgóját az Eindhoven tehetségeket kutató menedzserei próbajátékra hívják Eindhovenbe. A film a bemutatkozó játékon szereplő kisfiú utazását és próbajátékát mutatja be.



Szerda: Európa kis utcája (ismétlés)

Rendező: Ambrus Emese

Zorkóczy Zenóbia öt év németországi tartózkodás után kisfiával hazatér székelyföldi falujába, hogy ott folytathassa előadói pályáját. Egyedül utazva, egyéni gyerekelőadásaival járja Erdély szórványtelepüléseinek iskoláit, kultúrházait. Zenó utazásai során betekintést nyerünk a romániai szórványban élő magyar gyerekek helyzetébe és a független előadói pálya életérzésébe.



Csütörtök: Outsiderek – Négyen a szentendrei Vajda Lajos Stúdióból (ismétlés)

Rendező: Tóth Olivér Márk

A film négy szentendrei képzőművész életét mutatja be, mindannyian a Vajda Lajos Stúdió tagjai. Balogh István Vilmos, Bereznai Péter, Győrffy Sándor és Tóth István pályáját egyaránt végigkísérte a kívülállóság és a rendszerellenesség, de a leghangsúlyosabb mindig is a művészet iránti elhivatottságuk maradt. A szereplőket 40 éves barátság köti össze, ami azt is kibírta, hogy egyikük 30 éve emigrált New Yorkba. Újratalálkozásuk régi emlékeket elevenített fel.



Péntek: A köröstárkányi mészárlás (ismétlés)

Rendező: Vojtkó Ferenc

1919. január végén a helyi román gárdisták teljesen átvették a hatalmat a térség központjában, Belényesben. A majdnem színromán vidékeken zajló harcok egyik utolsó frontszakasza már Köröstárkány és Kisnyégerfalva határában volt. Utóbbi kettőben minden képzeletet felülmúló mészárlást rendeztek a románok, miután a székely hadosztály egységei visszavonultak. A román történetírás mindmáig elhallgatja vagy félremagyarázza az etnikai mészárlást.

Vasárnap: Sorsok könyve I.

Film egy képzelt erdélyi faluról. Egy olyan faluról, amelynek utcái, házai, temploma és kocsmája – akárcsak maguk a falusiak – mind-mind valóságosak. E falu krónikáját az ő sorsuk írja, a velük történteket szinte a sorsuk könyvéből másoljuk át forgatókönyvünkbe.

Rendező: Zsigmond Dezső