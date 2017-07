Outsiderek - Vetítő

Adás:

2017. július 03–07., hétfő–péntek 11.05.

2017. július 09., vasárnap 23.05.

Július 3., hétfő: Európa kis utcája (ism.)

Zorkóczy Zenóbia öt év németországi tartózkodás után kisfiával hazatér székelyföldi falujába, hogy ott folytathassa előadói pályáját. Egyedül utazva, egyéni gyerekelőadásaival járja Erdély szórványtelepüléseinek iskoláit, kultúrházait. Zénó utazásai során betekintést nyerünk a romániai szórványban élő magyar gyerekek helyzetébe és a független előadói pálya életérzésébe.

Rendezte: Ambrus Emese

Július 4., kedd: Outsiderek – Négyen a szentendrei Vajda Lajos Stúdióból (ism.)

A film négy szentendrei képzőművész életét mutatja be, mindannyian a Vajda Lajos Stúdió tagjai. Balogh István Vilmos, Bereznai Péter, Győrffy Sándor és Tóth István pályáját egyaránt végigkísérte a kívülállóság és a rendszerellenesség, de a leghangsúlyosabb mindig is a művészet iránti elhivatottságuk maradt. A szereplőket 40 éves barátság köti össze, ami azt is kibírta, hogy egyikük 30 éve emigrált New Yorkba. Újratalálkozásuk régi emlékeket elevenített fel.

Rendezte: Tóth Olivér Márk

Július 5., szerda: Snétberger-tanítványok (ism.)

„A zene felemel!” – szól a Snétberger Zenei Tehetség Központ mottója. És valóban, a 2011 óta működő központ diákjairól sugárzik, hogy ez az életük, ez az álmuk és megdolgoznak azért, hogy a központ diákjai lehessenek és neves zenészektől tanulhassanak. A film bemutatja, mit jelent snétbergeres diáknak lenni, tizenkét héten keresztül éjjel-nappal zenélni, gyakorolni és egy fantasztikus közösség tagjának lenni.

Rendezte: Kopp Krisztina

Július 6., csütörtök: „Hilda” – HiIdebrand István operatőr legendáriuma, I. rész (ism.)

Hildebrand István a magyar filmművészet markáns, kiugró képességű, minden műfajban kísérletező operatőre már az ötvenes években bravúros, újító technikai megoldásokra vállalkozott: virtuóz kézi kamerázásáról híresült el, például a 9 perc című kisjátékfilmben, ahol a kamera egy bokszoló szemével mutatta a drámai összecsapást a ringben. Monumentális megvilágítások kiemelkedő mestereként a hatvanas évek legnépszerűbb, leglátványosabb produkcióiban dolgozott: Keleti Márton és Várkonyi Zoltán alkotótársaként.

Rendezte: Kocsis Tibor

Július 7., péntek: „Hilda” – HiIdebrand István operatőr legendáriuma, II. rész (ism.)

Hildebrand István a magyar filmművészet markáns, kiugró képességű, minden műfajban kísérletező operatőre már az ötvenes években bravúros, újító technikai megoldásokra vállalkozott: virtuóz kézi kamerázásáról híresült el, például a 9 perc című kisjátékfilmben, ahol a kamera egy bokszoló szemével mutatta a drámai összecsapást a ringben. Monumentális megvilágítások kiemelkedő mestereként a hatvanas évek legnépszerűbb, leglátványosabb produkcióiban dolgozott: Keleti Márton és Várkonyi Zoltán alkotótársaként.

Rendezte: Kocsis Tibor

Július 9., vasárnap: Meleg férfiak, hideg diktatúrák (16)

A másfél órás kreatív, szocio-dokumentumfilm azt mutatja be, milyen volt a rendszerváltozás előtt Magyarországon meleg férfiként élni. A témának négy fiatal meleg srác ered a nyomába. Hét idős meleg férfi személyes élményei, a kikért titkosszolgálati akták, a mai társadalmi és jogi környezet tükrében értelmezik az elmúlt 50 évet.

Rendezte: Takács Mária