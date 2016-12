Oly távol, messze – Vetítő

Adás:

2016. december 26-30., hétfő-péntek 14.05

2016. január 1., vasárnap 23.05



December 26., hétfő

Az ismeretlen Perczel Zita (ismétlés)

Rendezte: András Ferenc



Perczel Zita a két világháború között lett filmsztár Magyarországon, 1937-ben hagyta el hazáját. Soha nem ünnepelték őt úgy külföldön, mint ahogy a filmjeiért ünnepelték idehaza. Ugyan készült már portréfilm az életéről, és ő maga is írt egy önéletrajzi könyvet, a Perczel-archívum rendkívüli anyaggal gazdagodott akkor, amikor hazaköltözött a legidősebb lánya, aki magával hozta az összes relikviát, ami Perczel Zita életére vonatkozik.



December 27., kedd

Richard-Wagner Str. 3. - Innsbruck/ Magyar ház Innsbruckban

Rendező: Salamon András



Az Alföldi Róbert vezette Nemzeti Színház utolsó hónapjait örökíti meg a Nemzeti dokumentumfilm. A film két ellentétes folyamatot mutat be: a Mephisto című darab próbáját, Alföldi utolsó rendezését és ezzel párhuzamosan a társulat megszűnését.



December 28., szerda

Oly távol, messze (ismétlés)

Rendezte: Tősér Ádám



Az ÁVH nemcsak a kínzásokban, kényszerítésekben, de gazdasági ügyekben is törvénytelen módszereket alkalmazott. Működése igen költséges volt, de a háború okozta károk, a hiánygazdaság miatt ezeket nehezen tudta fedezni, ezért a szervezetet az állam által irányított gazdasági bűncselekményekből befolyó összegekből finanszírozták.



December 29., csütörtök

Hétköznapi tündér – A Zsolnay család története (ismétlés)

Rendezte: Nagy Andrea



Filmünk szereplőjével, Mattyasovszky Zsolnay Ágnessel megismerhetjük a Zsolnay család történetét. Ágnes gyermekkora szeretetben, munkára nevelő közegben telt. A háború után a Zsolnay-gyár államosítása mellett a családtagokat is hátrányos helyzetbe hozta a politika. Ágnes csak segédmunkát kaphatott. Nyolcvanas éveiben jutott a Madách Színház jegyszedőinek vezetői pozíciójába. Mindezt szeretettel, derűvel viselte. Kilencvenes éveiben, romló látása ellenére rendszeresen kötött meleg holmit sérült gyermekeknek.



December 30., péntek

Hangjegyesek (ismétlés)

Rendezte: Csukás Sándor

hirdetés

A szocialista időkben a vasfüggönyön túl Magyarország egyet jelentett a paprika, gulyás és a cigányzene hazájával. A paprika és a gulyás megmaradt, de a cigányzene kihalófélben van. A rendszerváltás után az együttesek állami támogatása erősen lecsökkent, az élőzene pedig gazdasági és adminisztrációs okokból eltűnt az éttermekből, szállodákból. Pedig a rendszerváltás előtt több ezer muzsikus volt csak a fővárosban. Filmünkben hazánk egyik leghíresebb zenész családjából származó prímás életén keresztül ismerjük meg a cigányzene jelenét, múltját és igen kérdéses jövőjét.



Január 1., vasárnap

Dr. Németh Antal színháza

Rendezte: Sólyom András

hirdetés

Dr. Németh Antal (a budapesti Nemzeti Színház igazgatója 1935–44 között) nem volt háborús bűnös. Nem kollaborált se a németekkel, se a nyilasokkal, 45 után mégse kerülhetett vissza a Nemzetibe. A korszakot ismerők egybehangzó véleménye szerint karrierje kettétörése Major Tamás tobzódó féltékenységének következménye volt, aki 1945-től lett a Nemzeti Színház igazgatója.