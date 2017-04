Offshore-lovagok – Célpont

Adás:

2017. április 21., péntek 21.30

2017. április 22., szombat 19.30

2017. április 23., vasárnap 22.30

2017. április 24., hétfő 15.30

A politikusok bűnnek állítják be, de nem tesznek ellene semmit. Egy éve szivárogtak ki a panamai offshore-iratok. A Fidesz és személyesen Orbán Viktor is kemény vizsgálatokat ígért. Egy éve. Önök hallottak a vizsgálatok eredményéről? A Célpont elviszi önöket az offshore-világba, bemutatja, hogy pénzért bárki alapíthat offshore céget. Megszólal az egyik legismertebb offshore-állam konzulja is.