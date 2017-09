Nincs kizárva – Egyenesen

Adás:

2017. szeptember 28., csütörtök 19.30

2017. szeptember 29., péntek 00.00

2017. szeptember 29., péntek 13.30

Nincs kizárva

Puhulni látszik az MSZP Gyurcsány-ellenessége. A szocialista pártelnök már nem tartja kizártnak, hogy a volt kormányfő is rajta legyen a közös listán. Vendégünk a DK alelnöke, Vadai Ágnes.



Nem bűnös

Felmentették az évtizede húzódó kémügy vádlottjait, köztük a Gyurcsány-kormány volt titokminiszterét. Itt lesz Szilvásy György.



Orbán vagy Gyurcsány?

Be kell fejezni a hisztit, és ki kell egyezni Gyurcsánnyal a kormányváltás érdekében – mondja az MSZP fővárosi frakcióvezetője. A stúdióba várjuk Horváth Csabát.



Elszabadult indulatok

Üvöltöttek a félelemtől és a gyűlölettől a helyiek az őcsényi falugyűlésen, miután kiderült: néhány befogadott menekült pár napig náluk pihenne egy panzióban egy alapítvány segítségével. Itt lesz a Migration Aid igazgatója, Siewert András.



Soros 7 bűne

Évi 1 millió bevándorló, kötelező szétosztás, sokmilliós állami segély, enyhébb büntetések, kerítésbontás. És ez mind a Soros-terv. Nyilvánosságra kerültek a konzultációs kérdések. Kálmán Olga erről is beszélget Ceglédi Zoltánnal és Magyar Györggyel.