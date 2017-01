Mínuszban is a piacon – Soroló

Adás:

2017. január 28., szombat 7.30

2017. január 29., vasárnap 1.30

2017. január 29., vasárnap 6.30

2017. február 2., csütörtök 1.50

hirdetés

Mínusz 8–10 fokos fagyban forgattunk a budaörsi termelői piacon. A hideg miatt csak a zöldségesek egy része maradt távol, hiszen egy óra alatt megfagyhatott volna az árujuk. De például Bertalanék Ceglédről most is elhozták az almájukat, és kínálták a gyümölcsleveiket is. A húsos, sajtos, tésztás, pékárus standok hiánytalanul megnyíltak. Közel három éve sikertörténet ez a kezdeményezés. A lakótelep közepén egészen bizonyosan termelői áruk jelennek meg, hiszen a rendező Őszibarack Szövetkezet minden árust alaposan megismer, mielőtt kiadja az árusítási engedélyt.

A magyar sertéshús most idehaza és külföldön is elfogadható áron eladható. Az újabb üzletkötéseknek nemegyszer az az akadályuk, hogy már több alapanyagot nem lehet beszerezni a hazai tenyészetekből. Ezért is érthetetlen, hogy az illetékes államigazgatóság miért késik már hónapok óta az uniós pénzek felhasználására kiírt pályázatok elbírálásával. Nem először találkozunk a döntésre nagyon-nagyon várakozó vállalkozókkal, akik csak a korszerűsítés után tudnának gazdaságosan sertéseket tenyészteni. Az elmúlt évek árbevételeiből ugyanis a fejlesztésre nem futotta. Most pedig egy lehetőség látszik elszaladni nem kis részben a kormányzati döntések súlyos késése miatt.

hirdetés

Vincellérképzéssel kezdték, most borászatot oktatnak alapfokon, de képeznek élelmiszer-technikusokat is. 115 éves a budafoki Soós István Borászati Szakközépiskola.