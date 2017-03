Lex CEU – Newsroom

Adás:

2017. március 31., péntek 18.00

hirdetés

Lex CEU

Magához emelte Orbán Viktor a CEU-ügyet. A miniszterelnök csalásról beszél, amit az egyetem visszautasít. A tervezet már az amerikai külügyminisztériumot is aggasztja. Romániában is hasonló törvényt nyújtana be a volt miniszterelnök, bár a célkeresztjében az ottani magyar felsőoktatás áll. Milyen kockázatokkal jár a CEU-ellenes törvény? Vendégünk Gerő András, az egyetem oktatója.

Sztrájk

Áprilisban nyolcnapos BKV-sztrájk lesz. Miért szakadtak meg a bértárgyalások? Kapcsoljuk Nemes Gábor szakszervezeti vezetőt.

hirdetés

Vita

Mikor hatékony eszköz a népszavazás, és mikor nem? LMP–Momentum vita Paksról és a Liget-projektről.