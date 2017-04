Leragasztva – Egyenesen

Adás:

2017. április 12., szerda 19.20

2017. április 13., csütörtök 0.30

2017. április 13., csütörtök 13.30

Festék és tojás

Nem akarnak rátelepedni a demonstrációs hullámra, mégis kidekorálták a Fidesz-székházat és tojással is dobálóznak az Együtt aktivistái. Őket is megállítja a hatalom? Juhász Pétert kérdezzük.



Leragasztva

Indul a Kétfarkú Kutya Párt ellen plakátkampánya. A viccpárt percek alatt gyűjtött össze kétmillió forintot. Jut a pártelnök házfelújítására is? Erre is válaszol Kovács Gergely.

U, EU, CEU

Sokan a kihátrálás első jeleinek tekintik Palkovics László államtitkár nyilatkozatát a CEU-ügyében. Máris megfutamodott a kormány? Itt lesz a CEU rektorhelyettese, Enyedi Zsolt.

A Jobbik döntése

Támogatja a Jobbik a CEU-ellenes törvény alkotmánybírósági vizsgálatát, vagyis beállnak a Soros alapította intézmény mögé. Már hintenék be sóval az egyetemet? Z. Kárpát Dánielt várjuk a stúdióba.



Szabad szavak

Akár az egyesülés szabadságát is korlátozhatja a civilek elleni törvénytervezet. Már gyülekezni sem lesz szabad? Kálmán Olga Pető Péter újságíróval és Debreczeni József közíróval beszélget.