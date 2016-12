Le a Magosszal – Soroló

Adás:

2016. december 24., szombat 07.30

2016. december 25., vasárnap 01.30

2016. december 25., vasárnap 06.00

2016. december 29., csütörtök 01.50

Kicsák Gábor nyírcsaholyi családi gazdálkodó szerint új gazda-érdekképviseletre lenne szükség ugyanis a Magosz a korábbi értelmében már nem funkcionál, a vezetői a hatalomból nem látják a gazdák gondjait. A Mátészalka közelében gazdálkodó agráros a korábbi évtizedekben több száz fős kampánygyűléseket szervezett a mostani kormánypártnak, ezrével gyűjtötte a kopogtatócédulákat a jelölteknek. Mélységesen csalódott, mert például a fatolvajokkal szemben azt a védelmet sem kapja meg, amely egy normálisan működő államszervezetben minden polgárt megilletne. Natura 2000-es égerfaerdejét az elmúlt fél évtizedben mellmagasságban csaknem teljesen letarolták.

Raskó György, a valamikori Antall-kormány államtitkára szerint sürgős falumentő akcióra lenne szükség, mégpedig az országhatárainkon belül. Felmérése szerint mintegy 600 település sodródik a teljes kihalás felé. Ezekből mostanra már nemcsak az értelmiség távozott, hanem a szakemberek is. Rengeteg az eladhatatlanul üresen, ám még teljesen lakhatóan álló ház. Ezekbe kellene a Kárpátaljáról, romániai szórványokból áttelepíteni munkára kész családokat. Ehhez állami akaratra és néhány politikai tabu túlhaladására lenne szükség.

Tudással és vállalkozó kedvvel a halmozottan hátrányos térségben is lehet valaki sikeres. Egy, a Nógrád megyei Rétságon működő családi, kézműves serfőzdét, egy apa és fia vállalkozását mutatjuk be. Termékeik elsősorban a fővárosban kelnek el, de már Szlovákiából is vissza-visszajárnak hozzájuk a vevők. Náluk első a minőség, tömegárura nem is gondolnak. Terveik szerint mindig megmaradnak majd a néhány ezer literes sörkülönlegességek mellett.