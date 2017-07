Lakásvadász – a Hír TV új ingatlanmagazinja!

Az ingatlanpiaccal kapcsolatos valós kérdések, hasznos válaszok, ötletek elismert szakértőktől vásárlóknak és eladóknak!

A hazai televíziós piacon egyedüli magazinunkban arra keressük a választ, hogy manapság hol és milyen ingatlant vegyünk, mire érdemes odafigyelni a vásárlásnál, és milyen alapvető munkálatokat kell elvégezni ahhoz, hogy megfizethető áron beköltözhető állapotúra hozzuk az ingatlant.



Valós igények alapján keresünk és mutatunk be eladó lakásokat, amelyekről a vevők véleményt alkotnak, majd pedig döntenek róluk. Szakértőink elmesélik, hol, milyen ingatlan mennyibe kerül, és kiszámoljuk, hogy mennyit kell költeni a kiválasztott ingatlanra, úgy, hogy az beköltözhető állapotú legyen.



Magazinunk elismert szakértői segítenek feltérképezni a piacot, legyen az a főváros vagy vidék, és hasznos tanácsokat és tudnivalókat osztanak meg a felújítás alapmunkáit illetően. Egyebek között arról is szó esik, hogy lakást vagy házat, panelt vagy téglalakást, újat vagy használtat, esetleg felújítottat érdemes választani.



Találkozhatnak ismert személyiségek történeteivel is, akik egy-egy ingatlannal kapcsolatos maradandó élményüket mesélik el a nézőknek.

Lakásvadász Lakatos László műsorvezető-szerkesztővel minden szombaton.

Magazinunk játékának résztvevői között egy kétszemélyes egyhetes horvátországi nyaralást sorsolunk ki, így hát érdemes bennünket nézni.