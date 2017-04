Koreai atomfenyegetés – Ázsia

Adás:

2017. április 25., kedd 17.30

2017. április 26., szerda 12.30

2017. április 29., szombat 11.30

2017. április 30., vasárnap 06.00

Nemcsak amerikai anyahajók tartanak a Koreai-félsziget felé, az orosz hadsereg, sőt a kínaiak is mozgósítanak. Észak-Korea újabb rakétatesztet hajtott végre, majd atomháborúval fenyegetett, a helyzet tehát komoly. De vajon háború fenyeget? S ha igen, ebben mekkora szerepe lehet a fatális véletlennek, és mennyi a tudatos számításnak? Kusai Sándor Zoltán Kína-szakértővel, volt pekingi és phenjani nagykövettel Tóth Gábor készített interjút.



Jackie Chan a vígjáték és az akciófilm műfajában alkotott maradandót, s tett szert hírnévre az egész világban. A Kung Fu Joga című indiai–kínai alkotás az idei év egyik nagy dobása, amely hollywoodi produkciókat is maga mögé utasított. A film budapesti bemutatójára a kínai színészlegenda is ellátogatott, ezzel a filmmel vette kezdetét a kínai filmfesztivál az Uránia moziban.