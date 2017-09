Kivizsgált kisvasút – Reggeli járat

Adás:

2017. szeptember 19., kedd 05.50

Európai parlamenti bizottság vizsgálja a felcsúti kisvasutat. Erről is kérdezzük a DK EP-képviselőjét, Niedermüller Pétert.



Végrehajtást is kérhet az EU a külföldi magyar ingatlanokra a migránskvóta elutasítása miatt. A német jogászok ötletéről az ELTE docense, Brenner Koloman beszél.



Magyarországot is elérte a piloxingőrület – Horti Gábor vendége: Mezei Eszter piloxingoktató.



A legszebb főtérnek járó különdíjat nyerte el Kaposvár az európai virágos városok és falvak versenyén. Kapcsoljuk Borhi Zsombor alpolgármestert.



A peronon Sallai R. Benedek. Az LMP képviselőjét az állami földek privatizációjáról és a kampányról is kérdezzük.





