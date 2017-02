Kisajátítás – Soroló

Adás:

2017. február 11., szombat 07.30

2017. február 12., vasárnap 01.30

2017. február 12., vasárnap 06.30

2017. február 16., csütörtök 01.50

Kisajátítás címén egyszerűen szétlopták az egyik Európa-szerte ismert út menti csárdát. Körmend határában a növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is foglalkozó Horváth család évtizedek óta működtetett egy jó konyhájú, népszerű csárdát. Amikor az út átépítésének útjába esett az épület, akkor mérnökök jöttek, hogy bontás után majd a szombathelyi skanzenben újra felépítik a patinás épületet. Még a további üzemeltetést is felajánlották Horváthéknak. Csakhogy az újra felépítésből semmi sem lett. A berendezés most egy „kisfőnök” borospincéjében kelt hangulatot az alkalmi vendégek körében, a tetőfedő anyagot is beépítették egy új helyen. Az alig egyéves korszerű konyhaberendezésnek pedig egyszerűen nyoma veszett. Hiába van 50 kilométeres sebességkorlátozó tábla, itt 80-100 kilométerrel zúgnak a kamionok, ezért a hangzavar miatt a családfő háza is lakhatatlanná vált. Persze végeláthatatlan pereskedés kezdődött, a bíróság pedig hozzá nem értő szakértőket rendel ki Debrecenből Körmendre.

Raskó György volt FM közigazgatási államtitkár szerint több mint aggasztó, hogy egyre csökken a magyar élelmiszer-gazdasági exportban a feldolgozott termékek aránya. Ráadásul az utóbbi években egyre olcsóbban lehet eladni külföldön a nyersanyagokat. Ráadásul egy-két éven belül jön az ukrán és orosz búza- és kukoricadömping.

Pipics Imre rábasömjéni nyugdíjas a különböző étkezési és dísztökök megszállott, Vas megye szerte híres termesztője.