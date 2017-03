Kénytelenek beperelni az államot – Soroló

Adás:

2017. március 25., szombat 7.30

2017. március 26., vasárnap 2.30

2017. március 26., vasárnap 6.30

2017. március 30., csütörtök 3.00

Családi gazdálkodók, akik kénytelenek beperelni az államot. Nem tudta az állami jobb kéz, hogy mit csinál a bal. Olyan állami földeket adtak három évvel ezelőtt haszonbérletbe gombai és környékbeli gazdáknak, amelyekre az előző használónak elővásárlási joga volt. A peres ügyek a Kúrián dőltek el. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet (NFA) arra kötelezték, hogy adja vissza az elővásárlási jogot szerzett vállalkozásnak a területeket. Közben már a bérlők beruháztak, és a földalapú támogatásra is bejelentették a szántókat. A hivatal és a szakminisztérium kénytelen volt elismerni, hogy hibáztak, és peren kívüli egyezséget ajánlottak. Ez a szerződés azonban egy esztendő alatt sem jött létre. Most Szauter Zsuzsa és Pete István családi gazdálkodók keresetet nyújtottak be káruk megtérítéséért az állam ellen.

Évről évre növekszik azoknak a növénytermesztőknek a száma, akik biztosítást kötnek a terményeikre. Kevesen tudják, hogy az állami kárenyhítési alap is dupla kártérítést fizet azokra a károsodott kultúrákra, amelyekre kötöttek üzleti biztosítást is.

Egy fiatal egri lány a Heves megyei Balaton községbe költözött azért, mert ott talált nagyon alkalmas környezetet a lovasterápiás foglalkoztatásra. A riportban szerepel egy mini minipóni is, a falubeli gyerekek nagy kedvence.