Gyilkos mezők: Kambodzsa újjászületése – BBC Our World

2017. március 11., szombat 22.30

2017. március 12., vasárnap 12.30

2017. március 13., hétfő 09.30

2017. március 18., szombat 01.50

Kambodzsában 40 éve kezdődött a világ egyik legvéresebb rémuralma, a vörös khmerek diktatúrája. Több millió városi embert telepítettek vidékre. Aki ellenállt, gyakorolta a vallását, nyilvánosan mosolygott vagy színes ruhát vett fel, azt kivégezték. Most a hollywoodi sztár, Angelina Jolie forgatott filmet a mészárlás éveiről egy kisgyermek szemével. Kambodzsa és a világ is csak most kezd szembenézni azzal, ami 40 éve történt.