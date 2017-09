Forró nyomon - Egyenesen

Adás:

2017. szeptember 20., szerda 19.30

2017. szeptember 21., csütörtök 0.00

2017. szeptember 21., csütörtök 13.30

Forró nyomon

Nem engedi el az azeri kenőpénzek ügyét a nemzetbiztonsági bizottság MSZP-s elnöke. Minden érintett hatóságot vizsgálatra szólított fel. Itt lesz Molnár Zsolt.

Silány tervek

Hatósági kifogások miatt nem kapott engedélyt az oroszok atomerőműve Finnországban. A Roszatom Paksra is ugyanezt az erőművet tervezi. Itt vajon mernek-e majd beszólni az oroszoknak. Vendégünk lesz Holoda Attila volt energetikai helyettes államtitkár.

Csipeszek harca

Kozmetikai kérdésekben is összecsapott Orbán Viktor és Vona Gábor a parlamentben. Szemöldökcsipesz kontra elszámoltatás. A stúdióba várjuk a Jobbik elnökét, Vona Gábort.

Lendületben

Nyugdíjaspártot alapított Lévai Katalin korábbi MSZP-s esélyegyenlőségi miniszter és EP-képviselő. Biztonságos és méltó idős kort garantálnának, de hogyan? Megkérdezzük Lévai Katalintól.

Nótafa

Nincs is szebb a fogantatás pillanatában is dúdoló magyar anyánál – mondta a mindennapos éneklés konferencián az emberi erőforrások minisztere. Erről is beszélget Kálmán Olgával Csáki Judit és Magyar György.