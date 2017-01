Flow - Áramlat – Vetítő

Adás:

2017. január 2., hétfő: Dr. Németh Antal színháza ism.

Dr. Németh Antal (a budapesti Nemzeti Színház igazgatója 1935–44 között) nem volt háborús bűnös. Nem kollaborált se a németekkel, se a nyilasokkal, ’45 után mégse kerülhetett vissza a Nemzetibe. A korszakot ismerők egybehangzó véleménye szerint karrierje kettétörését Major Tamás tobzódó féltékenységének köszönhette, aki 1945-től lett a Nemzeti Színház igazgatója.

Rendezte: Sólyom András

2017. január 3., kedd: Flow – Áramlat ism. 2.

A film Csíkszentmihályi Mihály sikerkönyve (Flow) és élete alapján készült. Az áramlat-elképzelés, mely a boldogság titkát kísérli meg felfedni, nagy és lelkes olvasótábornak örvend világszerte. E szerint nagyon sokféle tevékenység (munka, művészet, játék, tanulás) és élmény tudja kiváltani az áramlat élményét. E felfedezés egy életvidám kisfiú fejéből pattant ki, s a film ennek a lángra lobbanását és lobogását mutatja be.

Rendező: Kis Sándor, Novák Tajmás

2017. január 4., szerda: Bolhapiacgazdaság ism.

Sorozatunk az ötvenes években felturbózott magyar ipar zászlóshajóinak történetéről szól. Ma már tudjuk, hogy a szocialista piacgazdaságból szociális piacgazdasággá válás milyen buktatókkal járt, sejtjük, hogy körültekintőbb gazdaságpolitikával kisebbek lettek volna a veszteségek. Az ipar tragédiáját vállalatok konkrét sorsán keresztül mutatjuk be.

Rendező: Kun Zsuzsanna

2017. január 5., csütörtök: Hangjegyesek ism.

A szocialista időkben a vasfüggönyön túl Magyarország egyet jelentett a paprika, gulyás és a cigányzene hazájával. A paprika és a gulyás megmaradt, de a cigányzene kihalófélben van. A rendszerváltás után az együttesek állami támogatása erősen lecsökkent, az élőzene pedig gazdasági és adminisztrációs okokból eltűnt az éttermekből, szállodákból. Pedig a rendszerváltás előtt több ezer muzsikus volt csak a fővárosban. Filmünkben hazánk egyik leghíresebb zenészcsaládjából származó prímás életén keresztül ismerjük meg a cigányzene jelenét, múltját és igen kérdéses jövőjét.

Rendezte: Csukás Sándor

2017. január 6., péntek: Box utca ism.

Korunk egyik új függőségi problémája a munkamánia. A teljesítmény centrikus iskolarendszerben edződött, sikert és elismerést learatni szándékozók, a munka világába is magas motivációkkal lépnek be. Időt és energiát nem sajnálva végzik mindennapi tevékenységüket. És akik hosszú távon, folyamatosan ezer fokon égnek, azoknál idővel bekövetkezik a „burn out szindróma”, azaz kiégnek. Meg lehet állni, ki lehet szállni? Meddig nem késő? Ezekre keressük a válaszokat a filmben.

Rendező: Nagy Anikó Mária

2017. január 8., vasárnap: Kémek a porfészekben

Rimner Gábor nyolc évig kémkedett Budapesten a szovjet déli hadseregcsoport ellen, másfél éves szudáni kiképzés után. Miután volt élettársa lebuktatta,1981-ben 12 évi fegyházbüntetésre ítélték. Teljes körű állampolgári jogait csak 2002-ben nyerte vissza.

Rendező: Papp Gábor Zsigmond