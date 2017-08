Euró – Reggeli járat

Adás:

2017. augusztus 16., szerda 05.50

2017. augusztus 16., szerda 13.05

hirdetés

Program

A Fideszből kiábrándult szavazókra számít és az euró bevezetéséért indít népszavazási aláírásgyűjtést a nemrég alakult Polgári Világ. Keresztény Zoltán pártelnököt a népszavazási kezdeményezés mellett a politikai programjukról is faggatjuk.

Euró

Régóta nincs céldátum, a kormány szerint nem szabad elkapkodni az euró bevezetését. Vajon mi a reális esélye egy eurós népszavazásnak? Jó lenne az országnak az euró? Andor László közgazdász, volt uniós biztos lesz a vendégünk.

Túra

Látássérült és vak kerékpárosok indulnak ma segítőikkel bringatúrára a Balaton körül. 220 kilométert tekernek le, hogy felhívják a figyelmet a fogyatékkal élők helyzetére. Az akcióról a túra egyik korábbi résztvevője, Nagy Krisztina és a program fővédnöke, Horváth Lajos „Laller”, Dakar-motorversenyző beszél.

Játszóház

Óriási játszóházzá változik a hétvégén Pécs kulturális városrésze, a Zsolnay-negyed. Kezdődik a Szamárfül Családi Fesztivál, amely több mint száz programmal várja a kicsiket. Kapcsoljuk a helyszínen tudósítónkat, Szilágyi Jenőt, aki Tapodi Gabriella programigazgatóval beszélget.

Gyűjtés

Elindult az Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdési adománygyűjtő akciója. Idén is ezer rászoruló gyermek beiskolázását támogatják egyéni, személyre szabott tanszercsomagokkal. A részletekről Gáncs Kristófot, a szervezet kommunikációs igazgatóját és Bánki Benjámin slammert kérdezzük.

Presley

Éppen szerdán lesz 40 éve, hogy elhunyt, hatása a könnyűzenére azonban ma is olyan erős, mint ha élne. Elvis Presleyről van szó. Új klipjével Elvis élete és pályája előtt tiszteleg az Ed Philips and the Memphis Patrol zenekar. Vendégünk az együttes dobosa, Fácán.

hirdetés

Műsorvezető: Heer Orsolya.