Elmebaj – Egyenesen

Adás:

2017. szeptember 21., csütörtök 19.30

2017. szeptember 22., péntek 00.00

2017. szeptember 22., péntek 13.30

Elmebaj

Az elmebajt az Orbán-kormány teszi járvánnyá. Ennek maga is áldozatul eshet, és képtelenné válhat a valóság észlelésére – írja a Soros-tervről indított nemzeti konzultáció kapcsán a filozófus-közíró. Vendégünk Tamás Gáspár Miklós.



Minimum

Már 9 ellenzéki párt támogatja a volt államtitkár által lefektetett egészségügyi alapelveket, csak a Fidesz nem csatlakozott az aláírókhoz. Itt lesz a dokumentum szerkesztője, Kincses Gyula.

Tudás vs. gyűlölet

Ilyen romboló, jövőt pusztító időszak, mint most, a nyílt diktatúrákat kivéve, nem volt még Magyarországon – állítja a szociológus. A stúdióba várjuk Ferge Zsuzsát.



Új aranykor

2010 óta olyan útra tért az ország, aminek a végén a bőség kora, egy új aranykor köszönthet be Magyarországon – állítólag ezt mondta Matolcsy György. Tényleg itt tartanánk? Megkérdezzük a közgazdászt, Vértes Andrást.