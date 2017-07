Életveszélyes kóklerek – Egyenesen

Adás: 2017. július 19., szerda 19.30

Életveszélyes kóklerek

Fideszes kóklerek veszélyeztetik a magyar betegek életét – állítja az MSZP, és azt is: a kormány csak a botrányok túlélésére játszik. Itt lesz az MSZP frakcióvezető-helyettese, Szakács László.

Tolmácsot kérnek

Továbbra is sereghajtók a magyarok az unióban az idegen nyelvek ismeretében. Nem az iskolai óraszámmal van gond, hanem az oktatás minőségével a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke szerint. Vendégünk lesz Berényi Milán.



Fejvesztés vs. összeszerelés

Romlott a magyar innovációs teljesítmény az elmúlt évben, mert keveset költenek rá. Egy uniós tanulmány szerint még mindig inkább az összeszerelés a jellemzőbb, mint a fejlesztés. A stúdióba várjuk Pistyur Veronikát, a Bridge Budapest ügyvezetőjét.



Kacsa vagy valóság?

A kormány szerint hírlapi kacsa, egy kisváros polgármestere viszont állítja, létezik egy olyan terv, hogy a kétezer fő alatti településeken megszüntetnék az önkormányzati választást. Erről is kérdezzük Dobó Zoltánt, Veszprém polgármesterét.



Bukna a Fidesz Budapesten

Baloldali, liberális kormányt látna szívesebben Orbánék helyett a budapestiek többsége. A pártok versenyében viszont magasan vezet a Fidesz. Ezt az eredményt hozta egy friss fővárosi közvélemény-kutatás. Itt lesz Virág Andrea, a Rebublicon és Reiner Roland, az Integrity Lab elemzője.