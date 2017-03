Díjugratók – Soroló

Adás:

Van egy falu, a Bükk északi oldalán, amelyik - lakói véleménye szerint - legalább olyan fagyzugos, mint a hírekben mostanában leghidegebb településként emlegetett Zabar. Ezt a falut éppen Balatonnak hívják. Az itteni késői tavasz ellenére több méhcsaládot gondoznak itt, mint ahány lakója van a településnek. A dokumentumok 18 méhészt tartanak nyilván az alig több mint ezer lakosú településen. A méhész kultúrát Bartók Ferenc terjesztette el a szomszédai között. A mesterfogásokat is tőle tanulták el a fiatalabb társai. Persze, csak vándorló életmóddal lehet sikeres itt a méztermelés.

Tiszatarjánban az önkormányzat épít 200 milliós költséggel vágó- és húsfeldolgozó üzemet. A startmunka programban már évek óta nevelnek a faluban sertéseket. Most a környező települések közül is többen megpróbálkoznak az állattenyésztéssel, mert az új üzem biztos piacot jelent a számukra is.