Csaltak – Reggeli járat

2017. augusztus 11., péntek 5.50

Választási csalással került hatalomra 2010-ben a Fidesz, mert nem fizetett a kihelyezett plakátokért – ezt állítja a Demokratikus koalíciós politikusa. A stúdióba várjuk Oláh Lajost.

Még tart a nyári szünet, de a tankönyveket már megkapta a legtöbb iskola. A tanévkezdésről Dúró Dórát, a Jobbik frakcióvezető-helyettesét faggatjuk.

Horti 7.40 A budakalászi Lupa-tónál rendezik a strandröplabda országos bajnokság döntőjét. Horti Gábor Bánki Ágnessel, a Magyar Röplabda Szövetség strand- és szabadidős bizottságának elnökével beszélget.

Szigorítana az utazási szabályokon a Magyar Utazási Irodák Szövetsége – az utasokat kötelező előlegbiztosítással védené. A szövetség egy belső etikai rendszer kidolgozásán is gondolkodik. Vendégünk lesz Molnár Judit, a szövetség alelnöke.

Elvisszük nézőinket Szegedre, a Dalí-kiállításra, ahol a katalán festőművész mintegy 60 alkotását mutatják be szeptember végéig. A Reök-palotában több nagyméretű fotó és szoborportré is megtekinthető. Vendégünk Nátyi Róbert, a kiállítás kurátora.

Ismét költözik a Csodák palotája! A Camponából ezúttal Óbudára, a Playbar alatti területre helyezik át székhelyüket, ahol már most is látható néhány érdekesség, például a Newton kiállítás. Ebből ízelítőt is hoz a stúdióba Mizda Katalin ügyvezető igazgató.