Boxutca – Vetítő

Adás:

2017. január 16–20., hétfő–péntek 14.05

2017. január 22., vasárnap 23.05

Hétfő: Elpusztítani mindent – Az ismeretlen polgárháború (ismétlés)

Rendező: Bicskei Éva

A filmalkotás műfaját tekintve egy lebilincselő, izgalmas történelmi ismeretterjesztő film, amely az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egy alig ismert, tragikus eseménysorát dolgozza fel. Az alkotók az 1848 júniusa és 1849 májusa között Erdélyben kibontakozó etnikai konfliktusok vérengzésekig fajuló történeteit és a Délvidék két tragikus eseményét tárják fel.

Kedd: Mindszenty József az emigrációban (ismétlés)

Rendező: Széles Tamás

Mindszenty József bíboros lelkipásztori munkájának egy időszakát emigrációban végezte. Amerikai missziója során gazdag lelkiséget, hitet, reményt, identitást adott a magyarságnak. Az emlékhelyek fellelhetők, de ami ennél fontosabb, ma még élnek azok, akik személyesen átélhették a találkozás örömét. Így hiteles forrásokkal, valamint archív fényképekkel és szemtanúk emlékezései által mutatja be a 40 évvel ezelőtti eseményeket.

Szerda: Boxutca (ismétlés)

Rendező: Nagy Anikó Mária

Korunk egyik új függőségi problémája a munkamánia. A teljesítménycentrikus iskolarendszerben edződők, sikert és elismerést learatni szándékozók a munka világában is magas motivációkkal lépnek be. Időt és energiát nem sajnálva végzik mindennapi tevékenységüket. És akik hosszú távon, folyamatosan ezer fokon égnek, azoknál idővel bekövetkezik a „burn out szindróma”, azaz kiégnek. Meg lehet állni, ki lehet szállni? Meddig nem késő? Ezekre keressük a válaszokat a filmben.

Csütörtök: Kémek a porfészekben (ismétlés)

Rendező: Papp Gábor Zsigmond

Rimner Gábor nyolc évig kémkedett Budapesten a szovjet déli hadseregcsoport ellen másfél éves szudáni kiképzés után. Miután volt élettársa lebuktatta,1981-ben 12 évi fegyházbüntetésre ítélték. Teljes körű állampolgári jogait csak 2002-ben nyerte vissza.

Péntek: Európa messze van (ismétlés)

Rendező: Ledniczky Márton

Az 1956-os forradalom során a Köztársaság téren, Budapesten halálosan megsebesült egy francia fotóriporter, Jean-Pierre Pedrazzini. A Paris-Match tudósítójának tragikus sorsa archív filmfelvételek és megrendítő tanúvallomások segítségével elevenedik meg.

Vasárnap: Hegyek és tengerek között

Rendezte: Pálos György, Sós Kata, Gelléri Péter

A Katapult Film hatrészes dokumentumfilm-sorozatot készített Hegyek és tengerek között címmel. A széria hat, Magyarországra bevándorolt külföldi letelepedésének történetét mutatja be.