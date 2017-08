Bocsánatkérés – Csörte

Adás:

2017. augusztus 17., csütörtök 21.05

2017. augusztus 18., péntek 01.30

2017. augusztus 18., péntek 16.05

2017. augusztus 19., szombat 08.05

2017. augusztus 20., vasárnap 00.05

A mai Csörtében elővesszük a Jobbik esetét a cigányokkal és zsidókkal. Bocsánatot kell kérni? És ha igen, akkor pontosan kitől? Egyetértés lehet a pártban a kérdéssel kapcsolatban?

Választási párttal leváltható a Fidesz? Róna Péter ötletét filézzük ki kicsit.

Gyurcsány Ferenc helyett megy börtönbe Tátrai Miklós? Gyurcsány Ferenc legalább is így gondolja, meg máshogy is. Ennek kapcsán egy kis Sukoró-ügy is lesz ma.

Aztán forródrót az állami szervek között, de minek?

Ezekre a kérdésekre is keresi a válaszokat vendégeivel Bella Levente.