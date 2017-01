Bálnák New York partjainál – BBC Travel Show

Adás:

2017. január 28., szombat 1.50

2017. január 29., vasárnap 11.05

2017. január 31., kedd 1.50

2017. február 4., szombat 1.50



hirdetés

Ezen a héten New Yorkba utazunk. Hatalmas forgalom van, és az épületektől az ételadagokig itt minden hatalmas. A legtöbben nem tudják, hogy a szerencsések a világ legnagyobb állatait is megleshetik itt. Tudósítónk vízre szállt, hogy kiderítse a részleteket, és utánajárjon, miért tértek vissza a bálnák New York partjaihoz.