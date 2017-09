Bajban a magyar oktatás? – Főszerkesztők klubja

Adás:

2017. szeptember 11., hétfő 21.00

2017. szeptember 12., kedd 16.00

2017. szeptember 16., szombat 13.00

2017. szeptember 17., vasárnap 08.00

Ukrajna és Románia is hátba szúrta Magyarországot? Veszélybe került a magyar oktatás Kárpátalján és Erdélyben is.



Erős kampányrajtot vett a kormánypárt, sort cserélt a Fidesz. Új miniszter, új frakcióvezető és új képviselőjelöltek is lesznek.

Vendégek:

Ablonczy Bálint, Válasz.hu

Gergely Márton​,​ Hvg.hu

Magvasi Adrián, Alfahir.hu

Nagy József, 24.hu