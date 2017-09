Az óperenciás tengeren is túl – Vetítő

Adás:

2017. szeptember 11–15., hétfő-péntek 11.05

2017. szeptember 13–16., szerda–szombat 02.30

2017. szeptember 17., vasárnap 23.05



2017. szeptember 11., hétfő

Csernobil öröksége: a Zóna I. (ism.)



1986. április 26-a bevonult a világtörténelembe mint az emberiség legnagyobb atomkatasztrófájának a napja. A csernobili atomerőmű robbanása után levegőbe szállt radioaktív felhő ellepte Európát. A felrobbant 4-es blokk köré húzott 30 km-es zóna ma is egyfajta védőgátként zárja el a sugárszennyezett területeket. Bendarzsevszkij Anton és Maczelka Márk filmje bemutatja az atomerőmű körüli zónát, a zónában dolgozó embereket és a kihalt Pripjaty várost helyettesítő új települést, Szlavuticsot napjainkban.

Rrendezte: Bendarzsevszkij Anton.



2017. szeptember 12., kedd

Magyar írók Itáliában (ism.)



Nyár, az olasz hétköznapok, az életteli mediterrán hangulat élményvilága. Hogyan merítkeztek meg a magyar irodalom nagyjai, Márai Sándor, Szerb Antal és a talán kevésbé ismert Pressburger György az itáliai tájak legendás kultúrájában?

Rendezte: Sipos József.



2017. szeptember 13., szerda

A szeretet mint tőke – Szepsy István portréja



A szőlőtőkék adják e film keretét, melynek négy szegletében a változó arcú évszakok, aranymetszésében pedig a természettel együtt lélegző, gondolkodó hívő áll. Az inspirációt, a világon egyedülálló tokaji táj szépségéből és talajának utánozhatatlanságából meríti, az Istennel való folytonos összekapcsolódottságra törekedve. Szepsy István megkerülhetetlen alakja a Tokaji Borvidéknek.

Rendezte: Tallián Hedvíg, Tóth Gábor.



2017. szeptember 14., csütörtök

Az óperenciás tengeren is túl



Szól a bükhavasi templom harangja, búcsúzik a harangozótól. Nem gyászszertartás ez, inkább örömünnep. Karácsony Szabin gazdálkodó és felesége, Ibolya – a harangozó – a világ másik felébe indul, az óperenciás tengeren is túlra. Lányuk, Enikő ugyanis a nyugat-ausztráliai Perth városába ment feleségül a szintén a Gyimesekből elszármazott Attilához. Vajon tényleg olyan paradicsomi ott minden, ahogy a télből az óceánparti nyárba csöppenő szülők látják? Meggyökerezhet-e egy gyimesi lány Ausztráliában?

Rendezte: Zsigmond Dezső.



2017. szeptember 15., péntek

A magyarság totemállatainak nyomában (ism.)



Ma is együtt élünk azokkal a vadon élő állatokkal, amelyek valaha a magyarság életében sokkal nagyobb szerepet játszottak. Sok fajnak szakrális jelentősége is volt, totemállatként tisztelték. A legfontosabb totemállatokat szinte mindenki ismeri. Ki ne hallott volna már a turulról, a csodaszarvasról vagy akár a táltos paripáról? Nos, ezek az állatok, jobban mondva hétköznapi megtestesüléseik itt élnek velünk, körülöttünk. Ma már nem tekintünk rájuk totemállatként, de mégis csodáljuk a kerecsensólyom kecses röptét, a gímszarvas agancskoronáját, és újra éled hazánkban a ló szeretete is.



2017. szeptember 17., vasárnap

