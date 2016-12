Az év bűnügyei – Reggeli járat

Adás:

2016. december 28., szerda 6.50

Sajnos 2016 sem volt mentes emlékezetes bűnügyektől. Például életfogytiglani fegyházra ítélték Jozef Rohácot, újra börtönbe került Repülős Gizi, és kevesebb mint egy hónap alatt elfogták a Teréz körúti robbantással gyanúsított férfit. Riasztás című műsorunk szerkesztő riporterével, Hatvany Istvánnal tekintünk vissza az idei évre.

Karácsony előtt több mint 15 ezer csomagot és több ezer fenyőfát osztott szét a katolikus egyház segélyszervezete. A Katolikus Karitász természetesen az év többi napján is gondoskodik a rászorulókról, egyik modellprogramjukban például szegény családokat tanítanak meg az öngondoskodásra. Zagyva Richárd igazgatóhelyettest várjuk a stúdióba.

Idén is elkészült a WWF Élő Bolygó jelentése. A dokumentumból kiderül, hogy negyven év alatt a felére csökkent a gerinces populációk mérete. Az új földtörténeti korszakról és az emberiség előtt álló kihívásokról a környezetvédő szervezet munkatársával, Gálhidy Lászlóval beszélgetünk.

Nemzetközi Újévi Cimbalomfesztivál lesz januárban Budapesten, a magyarországi székhelyű 25 éves Cimbalom Világszövetség szervezésében. A részletekről Herencsár Viktóriát, a Cimbalom Világszövetség elnökét kérdezzük.

A Fricska táncegyüttes tagjaival zárjuk a szerdai Reggeli járatot. Az egyik brit tehetségkutatóban is sikereket elérő triónak most jelent meg első videoklipje, a látványos koreográfia mellett a táncosok zeneszerzőként is közreműködtek a Nem az a Hold című dal elkészítésében.