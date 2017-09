Árvízvédelmi stratégia – Reggeli járat

Adás:

2017. szeptember 29., péntek 5.50

2017. szeptember 29., péntek 13.05



Átfogó árvízvédelmi stratégia kidolgozását követelik a Liberálisok, akik szerint a parttalanná vált római-parti gátvita megoldásának valódi gátja maga a főpolgármester. Miből következtetnek erre, és milyen megoldást javasolnak ők? Szabadai Viktort, a Liberálisok budapesti választmányának elnökét kérdezzük.



Húzzon el a pártpolitika az iskolákból – mondta a minap a szocialisták oktatáspolitikusa, akitől arra is választ várunk, szerinte miért nem lehet semmit sem tudni még a készülő új Nemzeti alaptantervről, amikor abban a döntéshozók szerint semmi titkos nincs.



Nem úszta meg botrány nélkül a tisztújítást az úszószövetség. Horti Gábor és vendége, Bucsy Levente, a Magyar Nemzet újságírója azt elemzi majd, miért kellett fél év után elnököt cserélniük az úszóknak, és mi lesz az új vezetőség legsürgetőbb feladata.



A Reggeli járat ezúttal Keresztény Zoltánnal, a Polgári Világ elnökével fut be a Peronra. Az új párt az eurós népszavazással robbant be a hírekbe, a kezdeményezés azonban nem ment át a választási bizottságnál, így most a Kúriához fordulnak ügyükben. Erről és választási céljaikról, lehetséges szövetségeseikről és támogatóikról is kérdezzük a pártelnököt.

