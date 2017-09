Árnyékra vetődve – Egyenesen

Adás:

2017. szeptember 19., kedd 19.30

2017. szeptember 20., szerda 00.00

2017. szeptember 20., szerda 13.30



Árnyékra vetődve

A Parlament megszavazta a jobbikos javaslatot, hogy 12 évre emelkedjen a korrupciós bűncselekmények elévülési ideje. Ezzel okafogyottá vált a Momentum által is támogatott korrupcióellenes népszavazási kezdeményezés. Vendégünk Fekete-Győr András.



Rabiga

A volt MDF-es, ma már kisgazda politikus a Nemzeti Bilincs Egyesület nevében kezdett adománygyűjtésbe. Tátrai Miklósnak és Császy Zsoltnak szedne össze 7 millió forintnyi perköltséget. Itt lesz Herényi Károly.



A pusztító

A magyar nemzet legnagyobb pusztítójának és a kereszténység ellenségének nevezte egyik blogbejegyzésében Orbán Viktort a MOMA elnöke. A stúdióba várjuk Bokros Lajost.



Megy a gőzös

Már második napja Magyarországon vizsgálódik az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága. A testület, amelynek az LMP EP-képviselője is tagja, a 4-es metró után szemügyre vette a felcsúti kisvasutat is. Bajáról kapcsoljuk Jávor Benedeket.



Vélemény

Októberben indul a nemzeti konzultáció a Soros-tervről. A kormány szerint kulcskérdés, hogy Magyarország magyar maradhasson, Európa pedig európai. Kálmán Olga egyebek mellett erről is beszélget két mai vendégével, Farkasházy Tivadarral és Para-Kovács Imrével.





