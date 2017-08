Árnyékból – Egyenesen

Adás:

2017. augusztus 15., hétfő 19.30

2017. augusztus 16., kedd 0.05

2017. augusztus 16., kedd 13.05

Árnyékból

Akkorák a bérkülönbségek, hogy ha ez így megy tovább, nem lesz orvos Magyarországon – ezt nyilatkozták külföldről visszatért magyar orvosok a Pénzcentrumnak. Hogyan oldaná meg az orvoshiányt Botka árnyékkormányának szakpolitikusa. Vendégünk lesz Komáromi Zoltán.

Építő szándék

A Jobbik elnöke szerint pártja soha nem volt cigányellenes és antiszemita, de volt néhány építő szándékú, félrecsúszott mondat, amiért hajlandó bocsánatot kérni. Ez most akkor egy bocsánatkérés volt? Vendégünk Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője.

A tiltakozás ára

Ne a félelem, hanem a dac menjen át. Ezt szerette volna ügyével elérni a kormányzati lopások miatt az adója egy részét visszaigénylő férfi. 400 ezres bírság és költségvetési csalás gyanúja. Ez az ára az üzenetének. A stúdióba várjuk Szentesi Kálmánt.

Belehúznak

A DK nem vár senkire, szeptember elején egy fővárosi nagygyűléssel elindítja választási kampányát. Az együttműködésre is nyitottak, hogy csak egy demokratikus ellenzéki jelölt legyen az egyéni körzetekben. Itt lesz Varju László, a DK alelnöke.

Kettős beszéd

A szövetségi kormány helyett már New York állammal is hajlandó megegyezni a kormány CEU-ügyben, sőt a Hvg szerint további komoly engedményekre is kész az Orbán-kormány, miközben a nyilvánosság előtt keményen harcol Brüsszellel a törvény miatt. Kálmán Olga erről is beszélget Pető Péter újságíróval és Csintalan Sándor műsorvezetővel.