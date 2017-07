Aratási hajrá - Soroló

Adás:

2017. július 22., szombat 07.30

2017. július 23., vasárnap 02.30

2017. július 23., vasárnap 06.30

2017. július 27., csütörtök 03.45

hirdetés

Itt az aratási hajrá. Mezőfalván a zrt. ágazati igazgatójával többek között arról beszélgettünk, hogy a nedvességtakarékos gazdálkodás jó néhány pluszmázsát jelentett az idén a termésben. Ezért kell például a lehető legrövidebb időn belül a tarlót is lezárni.



Kartalon már két hete végeztek az aratással mégsem kellett bekapcsolni a terményszárítót. Az itteni szövetkezeti elnöktől azt is megkérdeztük, hogy a csapadékszegény hónapokban az import vagy a hazai búzafajták teljesítettek jobban.



Mire képesek a köznyelvben csak „városi terepjáróként” emlegetett autótípusok? Lehet-e olyan gépkocsit választani, amely a földutakon, hegynek föl, völgynek le, ugyanúgy megállja a helyét, mint amikor autópályán legalább 130 kilométeres átlagsebességet vár el tőle a gazdája? Ezúttal is a szakértőt kérdezzük.