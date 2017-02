Apa, hány éves vagy? – Vetítő

Adás:

2017. február 6-10., hétfő-péntek 14.05

2017. február 12., vasárnap 23.05

hirdetés

Hétfő: Apa, hány éves vagy? (ismétlés)

Rendező: Papp Gábor Zsigmond



Sumonyi Zoltán József Attila-díjas magyar író, költő. A róla, neki szóló dokumentumfilmet fia, a rendező, Papp Gábor Zsigmond jegyzi.

Kedd: Boxutca (ismétlés)

Rendező: Nagy Anikó Mária

Korunk egyik új függőségi problémája a munkamánia. A teljesítménycentrikus iskolarendszerben edződők, sikert és elismerést learatni szándékozók a munka világában is magas motivációkkal lépnek be. Időt és energiát nem sajnálva végzik mindennapi tevékenységüket. És akik hosszú távon, folyamatosan ezer fokon égnek, azoknál idővel bekövetkezik a „burn out szindróma”, azaz kiégnek. Meg lehet állni, ki lehet szállni? Meddig nem késő? Ezekre keressük a válaszokat a filmben.

Szerda: Béres József életútja (ismétlés)

Rendezte: Kabay Barna



A Béres-csepp feltalálójának kalandokkal és kihívásokkal teli életét idézik fel családtagok és kortanúk a Béres József életútja című filmben.

Csütörtök: Hegyek és tengerek között: Teheránból Budapestre – Phuong, a kicsilány (ismétlés)

Rendezte: Pálos György, Sós Kata, Gelléri Péter

A Katapult Film hatrészes dokumentumfilm-sorozatot készített Hegyek és tengerek között címmel. A széria hat, Magyarországra bevándorolt külföldi letelepedésének történetét mutatja be.

Péntek: Kémek a porfészekben (ismétlés)

Rendező: Papp Gábor Zsigmond



Rimner Gábor nyolc évig kémkedett Budapesten a szovjet déli hadseregcsoport ellen, másfél éves szudáni kiképzés után. Miután volt élettársa lebuktatta,1981-ben 12 évi fegyházbüntetésre ítélték. Teljes körű állampolgári jogait csak 2002-ben nyerte vissza.

Vasárnap: Idegen pályán

Rendező: Szakács Melinda

hirdetés

2012-ben az angol fővárosban élő Kondor Gábor eldöntötte, hogy egy magyar hölgyekből álló kézilabdacsapatot toboroz. 2013 februárjában megalakult a London Angels HC, amely nemcsak a közösségteremtést és a hobbi szintű játszadozást vállalta magára. Másfél évvel később a csapat megnyerte a másodosztály küzdelmeit és feljutott az élvonalba.