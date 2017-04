Államilag támogatott letelepedés – Newsroom

Adás:

2017. április 18., kedd 18.00

Államilag támogatott letelepedés

Az MKB is beszállt a letelepedésikötvény-bizniszbe. Az országban letelepedni kívánó külföldieket kölcsönnel segíti az állami tulajdonú pénzintézet. Vona Gáborral, a Jobbik elnökével a CEU-ügyről is beszélgetünk.



Ki jár jól?

Nyártól akár 36 hónapos munkaidőkeret is bevezethető lesz. A munka törvénykönyvének módosításáról Kéri Ádám munkajogászt kérdezzük.



Az apróért is lehajolnak

Ellopták a székelyek majálisát – állítja az eseményt szervező civil szervezet vezetője. A Nemzetgazdasági Minisztériumból vezényelt akció részleteit Lukács Csabával, a Székely Szeretetszolgálat elnökével elemezzük.