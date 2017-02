Adás:

2017. február 3., péntek 23.05

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával.

Vendég: Keresztes Tamás színész.

Színész, zenél, most már díszletet is tervez – és a rendezéssel is kacérkodik. Mindezt a most bemutatott, az Egy őrült naplójában nagy sikerrel hasznosította. Ritkán látható, hogy egy színészt ennyire megtaláljon egy szerep – írja róla a kritika.