Aláírtad, János! – Egyenesen

Adás:

2017. április 11., kedd 19.20

2017. április 12., szerda 00.30

2017. április 12., szerda 13.30

hirdetés

Aláírtad, János!

Áder János alkalmatlan elnöknek – mondják a szocialisták. És nem csak ők, de a hétfői spontán tüntetés résztvevői is, akik éjszakába nyúlóan átkozták az államfőt a Sándor-palota előtt. Lehet, hogy meg sem hallotta? Itt lesz az MSZP képviselője, Harangozó Tamás.



A pesti Soros

Amerikai mintára működtet magánegyetemet. Gazdag és befolyásos üzletember, ki az? Ő nem Soros György, hanem Bojár Gábor, akit nem véletlenül foglalkoztat a CEU-ellenes törvény annyira, hogy még Ürge-Vorsatz Dianának is írt levelet. A Graphisoft vezetőjét várjuk a stúdióba.



Lex kisker

Szívatásnak tartja a kereskedelmi szakma az áruházláncokkal kapcsolatos új előterjesztést. A szabály szerint minden előírt, de fel nem vett dolgozó után több mint egymillió forint lenne az éves büntetőadó. Ez lesz az áruházi CEU-törvény?



Kémjátszma

A volt titokminiszterre felfüggesztett, az NBH volt vezetőjére pedig letöltendő szabadságvesztést javasolt a főügyészség az úgynevezett kémügyben. Közben a kormánysajtó arról ír, hogy egykori titkosszolgák a kormány külföldi lejáratására készülnek. Miről szól ez a kémjátszma? Itt lesz Szilvásy György.



Kommentár

Felváltva voltak politikusok és műsorvezetők. Most egyszerre lesznek vendégek Kálmán Olgánál, aki ezúttal Kuncze Gáborral és Vágó Istvánnal értékeli a legfrissebb eseményeket.