Aggodás – Reggeli járat

Adás: 2017. július 03., hétfő: 5:50

hirdetés

- Aggódik az Európai Bizottság a magyarországi hulladékgazdálkodás miatt. Szanyi Tibor szocialista EP képviselőnek küldött válaszukból az is kiderül, hogy hazánk szinte minden részterületen rosszabbul teljesít, mint az uniós átlag. Szanyi Tibort kérdezzük.



- Öngólt lőtt a Fidesz a plakátüggyel – az ellenzéki párt így reagált arra a sajtóhírre, hogy a Fidesz a piaci árnál olcsóbban kapott plakáthelyeket a 2010-es választások előtt. A Jobbik felszólította Orbán Viktort, hozza nyilvánosságra a kampányuk költségeit. Mirkóczki Ádámot, a Jobbik szóvivőjét várjuk a stúdióba.



- Alapítvány a kórházi szervezetfejlesztésért. A tabudöntő módszerekről Mezei Andreával, a Pozitív Attitűd Formálás - Az emberibb egészségügyért elnevezésű szervezet elnökével beszélgetünk.



- Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom. A kormány 50 millió forinttal támogatta a gyermekvállalást ösztönző programot, így tavaly 13 helyi szervezetük alakulhatott meg. A részletekről és a tervekről Pálfay Erzsébet hálózati projektvezető beszél.



- Itthon is egyre népszerűbb és eredményesebb a táncra és akrobatikára épülő sportág, a Cheerleading. A Prágában megrendezett bajnokságon a magyar All Girl válogatott harmadik helyezett lett. Vendégünk Gerlei Anna, a válogatott egyik tagja és Nagy-Kismarci Bence, a válogatott egyik edzője.



-Visegrádi Palotajátékok immár 33. alkalommal. A középkori kultúra és történelem rajongóinak Cseke László főszervező mesél a programokról.