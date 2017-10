A nevető harmadik – Egyenesen

Adás:

2017. október 2., hétfő, 19.30

2017. október 3., kedd, 00.00

2017. október 3., kedd, 13.30

A nevető harmadik

Fogunk Gyurcsánnyal beszélni – ezt mondta az MSZP elnöke a Botka László lemondása utáni sajtótájékoztatón. Ki nyeri a legnagyobbat a szocialisták végvonaglásán, és van-e köze Gyurcsánynak a Botka elleni puccshoz? Ezt is megkérdezzük a DK elnökétől, Gyurcsány Ferenctől.

Azt súgta a szél

Már a Botka nélkül maradt MSZP elnöke sem beszélt elutasítóan az LMP miniszterelnök-jelöltjéről, akit egyébként az Együtt is üdvözölt. Alig maradt ellenzéki kihívója Orbán Viktornak. A stúdióba várjuk Szél Bernadettet.

Puccs

Nem csak az ellenzéket behálózó politikai maffiát emlegető Botka László távozott, de vele ment az orbánisztáni puccsról beszélő MSZP-alelnök, Ujhelyi István is. Molnár Gyula pártelnök marad. Szanyi Tibor szerint a két „szegedi srác” az áruló, Botka összesz*rta magát, és most hazaköpköd. Most akkor ki árult el kit? Megkérdezzük a pártelnök, Molnár Gyulát.

Vélemény

Minden akadály elhárult az elől, hogy a DK és az LMP is befogja a megrendült MSZP-t, de Botka távozásából minden bizonnyal a Jobbik is profitálni fog. A politikai térkép átrendeződését Kálmán Olga ezúttal Hont Andrással és Pető Péterrel vitatja meg.