A mozgalmár – Egyenesen

Adás:

2017. augusztus 31., csütörtök 19.30

2017. szeptember 1., péntek 0.30

2017. szeptember 1., péntek 13.30

A mozgalmár

Legutóbb akkor került a hírekbe, amikor ligetvédőként majdnem összefejelt az egyik rendőrrel. Az Orbán-kormány volt államtitkára ma már Amerikában oktat, ma este viszont az Egyenesen vendége lesz – Illés Zoltán.

Lassan mondom…

Az MSZP szerint nagy átverés a Fidesz rezsicsökkentése. A gáz világpiaci ára jelentősen csökkent az elmúlt években, miközben az itthoni, hatósági árat mesterségesen magasan tartják. A stúdióba várjuk Tóth Bertalant, az MSZP frakcióvezetőjét.

Medvepuszi

Mit tudhatnak az oroszok Orbánról, hogy a miniszterelnök ragaszkodik Paks II.-höz – kérdezi a MoMa elnöke. A volt pénzügyminiszter szerint a beruházás nagyon drága és életveszélyes. Itt lesz Bokros Lajos.

Túlárazott lélegzet

Már a levegővétellel is lopnának a fideszesek – állítja az LMP. 700 millióval olcsóbb ajánlatot adott lélegeztetőgépekre egy világcég, mint egy már bejáratott kft., ezért utólag módosították a kiírást, és kizárták az olcsóbb ajánlatot. A részletekről Hadházy Ákost kérdezzük.

Trefortos kritika

Ahogy 2002-ben, úgy most is az oktatásügybe bukhat bele az Orbán-kormány – mondja az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium igazgatója. Túl sok a tananyag és túl kevés a tanárok fizetése. Kálmán Olga erről is beszélget Csáki Judittal és Schilling Árpáddal.