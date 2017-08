A magyarság totemállatainak nyomában – Vetítő

Adás:

2017. augusztus 7–11., hétfő–péntek 11.05

2017. augusztus 13., vasárnap 23.05

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.



Augusztus 7., hétfő: A sárga csikó nyomában (ismétlés)

Az 1910-es évek egyik legfontosabb magyar filmes műhelyének, a kolozsvári filmgyárnak az emléke sajnos nem él már a köztudatban. Ennek oka arra vezethető vissza, hogy az elkészült 70 játékfilmből ma mindössze négy tekinthető meg, a legtöbb értékes alkotásról csak kortárs tudósítások és jelenetfotók tanúskodnak. A film arra vállalkozik, hogy filmtörténészek együttműködésével, valamint archív felvételek, képanyagok felhasználásával ismertesse a kolozsvári filmes műhely hatéves működését.

Rendezte: Zágoni Bálint

Augusztus 8., kedd: Magyar írók Olaszországban (ismétlés)

Nyár, az olasz hétköznapok, az életteli mediterrán hangulat élményvilága. Film arról, hogyan merítkeztek meg a magyar irodalom nagyjai - Márai Sándor, Szerb Antal és a talán kevésbé ismert Pressburger György - az itáliai tájak legendás kultúrájában.

Rendező: Sipos József

Augusztus 9., szerda: A magyarság totemállatainak nyomában (ismétlés)

Ma is együtt élünk azokkal a vadon élő állatokkal, amelyek valaha a magyarság életében sokkal nagyobb szerepet játszottak. Sok fajnak szakrális jelentősége is volt, totemállatként tisztelték. A legfontosabb totemállatokat szinte mindenki ismeri. Ki ne hallott volna már a turulról, a csodaszarvasról, vagy akár a táltos paripáról? Nos, ezek az állatok, jobban mondva, hétköznapi megtestesüléseik, itt élnek velünk, körülöttünk. Ma már nem tekintünk rájuk totemállatként, de mégis csodáljuk a kerecsensólyom kecses röptét, a gímszarvas agancskoronáját, és újraéled hazánkban a ló szeretete is.

Rendező: Drexler Szilárd

Augusztus 10., csütörtök: Sorsok könyve I. rész (ismétlés)



Film egy képzelt erdélyi faluról. Egy olyan faluról, amelynek utcái, házai, temploma és kocsmája – akárcsak maguk a falusiak – mind-mind valóságosak. E falu krónikáját az ő sorsuk írja, a velük történteket szinte a sorsuk könyvéből másoljuk át forgatókönyvünkbe.

Rendező: Zsigmond Dezső

Augusztus 11., péntek: Sorsok könyve II. rész (ismétlés)



Film egy képzelt erdélyi faluról. Egy olyan faluról, amelynek utcái, házai, temploma és kocsmája – akárcsak maguk a falusiak – mind-mind valóságosak. E falu krónikáját az ő sorsuk írja, a velük történteket szinte a sorsuk könyvéből másoljuk át forgatókönyvünkbe.

Rendező: Zsigmond Dezső

Augusztus 13., vasárnap: A legdélebbi magyarok

Rendező: Vojtkó Ferenc